Burza wokół Zielińskiego, mocno podpadł kibicom. A były reprezentant w kontrze

Roman Kosecki broni Zielińskiego. Padły też ważne słowa o Cashu

Teraz przed kadrowiczami kilka miesięcy odpoczynku. W marcu rozpoczną się dla nich eliminacje do nadchodzącego mundialu w Ameryce Północnej. 58-latek jest dobrej myśli. Jego zdaniem trzeba też jednak "przeprosić się" z pewnym piłkarzem grającym w Premier League. "Polski nie stać na to, żeby rezygnować z takiego zawodnika, jak Cash. Skoro ma polskie obywatelstwo i przyjeżdża na zgrupowanie, to nie po to, żeby się uśmiechać i być miłym. Słyszałem zarzuty, że nie integruje się z drużyną. Nie przyjeżdża do "Tańca z Gwiazdami" ani "Top Model", tylko ma grać w piłkę nożną. Jak nie ma ochoty się z nikim spotykać, to jest jego prywatna sprawa" - skwitował.