Osiem razy powyżej 6.40, a jeszcze rekord Polski. To może być narodowa duma

Wspaniały wyczyn Marii Żodzik ozdobą mityngu w Gorzowie. A później szoł zrobiły skoczkinie w dal

W hali wyniki w skoku w dale są trochę bardziej sprawiedliwe niż na stadionie - wiatr nie przeszkadza czy też nie pomaga podczas rozbiegu. W całej historii naszej lekkoatletyki tylko osiem zawodniczek skoczyło pod dachem ponad 6.60 m. Czy to daleko? Tak, ale za mało, by marzyć o medalu w mistrzostwach kontynentu bądź świata. W Paryżu do tego było potrzebne 6.96 m, w ME w Rzymie 6.91 m, w halowych MŚ w Glasgow - 6.78 m. Polkom wciąż trochę brakuje, choć najbardziej doświadczona z reprezentantek Magdalena Bokun, skoczyła już 6.71 m. Ona w tym sezonie ma jednak przerwę macierzyńską. Swoją moc pokazały za to młodsze koleżanki.