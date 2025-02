Ewa Swoboda apeluje o pomoc w odnalezieniu fanki. "Odezwij się, proszę"

Ewa Swoboda to jedna z najpopularniejszych biegaczek świata. Polkę wyróżniają nie tylko widoczne na jej ciele liczne tatuaże, aby również ogromny dystans do siebie i otwartość. 27-latka nie boi się rozmawiać na trudne tematy i często mówi wprost, to co myśli. Tak było m.in. podczas mityngu Orlen Cup w Łodzi, gdzie po wygraniu biegu na 60 metrów pochodząca z Żorów gwiazda wprost powiedziała o tym, że myśli o zakończeniu kariery . Po występie na mityngu w Toruniu Swoboda stwierdziła, że "zażegnuje konflikt z lekkoatletyką", jednak nie ukrywa, że koniec jej kariery zbliża się nieubłaganie.

