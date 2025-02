To jednak koniec. Natalia Bukowiecka nie powalczy zimą o kolejny medal

Już wtedy zachodziły obawy, że dla brązowe medalistki olimpijskiej będzie to oznaczało koniec sezonu halowego. Planowała jeszcze starty w Orlen Cup w Łodzi (na 60 metrów), w Copernicusie w Toruniu (na 400 m), w mistrzostwach Polski. No i na koniec - w halowych mistrzostwach Europy. Dwa lata temu opuściła zmagania w Stambule, teraz z punktu byłaby kandydatką do medalu. Zwłaszcza że w hali w tym sezonie nie biega indywidualnie Femke Bol.

