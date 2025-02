Falubaz ma asa w rękawie. Po tym transferze odetchnęli z ulgą

Skrajne emocje wzbudziło wypożyczenie Damiana Ratajczaka z FOGO Unii do Stelmet Falubazu. W swoim rodzimym Lesznie 19-latek stał się persona non grata, podczas gdy w Zielonej Górze wiążą z nim duże nadzieje. Wierzą, że z utalentowanym juniorem w składzie powalczą o brązowy medal. Mają na to solidne argumenty, bo mistrza Europy czekają najprawdopodobniej cztery lub nawet pięć wyścigów w każdym meczu. Ratajczak pokazywał w przeszłości, że im więcej szans otrzymuje, tym więcej wnosi do drużyny. Polak ma być prawdziwym asem w talii Piotra Protasiewicza.