Łzy Natalii Bukowieckiej, później bolesne wyznanie. "Muszę dojść do siebie"

Nie chcę się rozklejać, ale ostatnie tygodnie były dla mnie naprawdę mega ciężkie. Cały czas czekałam od badania do badania, czy będę mogła wystartować, zrobiłam trening zastępczy. Wiedziałam, że nie jestem gotowa mentalnie. Nie chcę podejmować decyzji na gorąco, ale prawdopodobnie nie pojadę na mistrzostwa Europy (halowe ME w Apeldoorn w dniach 6-9 marca - przyp. red), bo muszę dojść do siebie

~ przyznała.