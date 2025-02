Kolejny sportowy sukces Ewy Swobody, która pewnie wygrała w biegu na seniorskich halowych mistrzostwach Polski. Jak wylicza Athletic News, był to jej dziewiąty start w zawodach krajowych, na dodatek zwieńczony zdobyciem dziewiątego złotego medalu w karierze. Dorobek imponuje, choć tym razem niektórzy kibice mogli poczuć niedosyt. W Toruniu mistrzyni finiszowała bowiem z czasem 7,23 s. Dla wielu zawodniczek może to być szczytem marzeń, lecz dla Swobody to najsłabszy wynik w sezonie. Wiadomo, że potrafi być znacznie szybsza. Reklama

Po wszystkim, przed kamerą TVP Sport, zachowała dobry humor, a jednocześnie rzetelnie oceniła swój występ. Przy okazji nawiązała do faktu długiego przytrzymania sprinterek w blokach startowych. "Szczerze mówiąc, bardzo słaby to był bieg, bo nigdy nas tak długo nie trzymali na starcie. Tak naprawdę dziesięć minut tam stałyśmy i już całe skupienie nasze poszło... właśnie tam. Nie uważam, że to był dobry start, ale fajnie było obronić tytuł mistrzyni Polski" - powiedziała.

Potrenujemy, odpoczniemy i będzie dobrze ~ - zapewniła.

Temat przydługiego oczekiwania zawodniczek na start wraca teraz. Kulisy całej sprawy opisał dziennikarz WP Sportowych Faktów Mateusz Puka, ujawniając, jak Swoboda zareagowała, gdy poznała powód opóźnienia.

To dlatego sobotnie zmagania na HMP rozpoczęły się późno. Swoboda aż nie mogła uwierzyć

Sobotnia transmisja halowych mistrzostw Polski zaczęła się stosunkowo późno, bo o godzinie 20.00. Z tej przyczyny bieg eliminacyjny z udziałem Ewy Swobody rozpoczął się dopiero w okolicach 21.45, a finał prawie godzinę później. Całość spowodowana była napiętym harmonogramem TVP Sport. Bezpośrednio przed HMP emitowane były bowiem mecze Znicz Pruszków - Arka Gdynia (w internecie) oraz Widzew Łódź - Pogoń Szczecin (w telewizji), więc sportowa impreza z Torunia musiała poczekać. Reklama

Transmisyjne niuanse za kulisami próbował wytłumaczyć zawodniczce dziennikarz TVP Sport, Aleksander Dzięciołowski. Gdy Swoboda usłyszała, z jakiego powodu ona i jej koleżanki musiały do tak późnych godzin czekać na start, nie wytrzymała. "Znicz Pruszków jest ważniejszy, na serio?!" - miała wypalić.

Nie tylko jej nie w smak była rywalizacja właściwie pod osłoną nocy. "Zwykle o tej porze już śpię. To nie jest dla nas komfortowa sytuacja, a ja zupełnie nie jestem do tego przyzwyczajony" - mówił kulomiot Konrad Bukowiecki, dodając, że gdyby konkursy zorganizowane zostały trzy godziny wcześniej, jego wynik mógłby być lepszy ( jego najdalsza próba to 21.32 m ).

Wtórowała mu Pia Skrzyszowska. "Zawody są strasznie późno. Mam wrażenie, że ten dzień trwa już 40 godzin. To zdecydowanie najpóźniejsze zawody w tym roku. Współczuję sprinterkom na 60 metrów, bo one startowały prawie godzinę po nas" - podsumowywała.

