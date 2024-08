Francuzi przeszkadzali Swobodzie, a ta i tak błysnęła. "Miałam w głowie jedno"

Nazajutrz zainaugurowano przy tym znacznie więcej rywalizacji - do akcji ruszyły chociażby sprinterki, a wśród nich były Magdalena Stefanowicz oraz Ewa Swoboda . O ile jednak pierwsza z pań nie przebrnęła eliminacji, o tyle druga z nich pokazała kapitalną formę , zajmując pierwsze miejsce w swym biegu. Potem zaś w swoim unikalnym stylu powiedziała kilka słów do kamery Eurosportu.

IO Paryż 2024. Ewa Swoboda "wzięła rewanż" za mistrzostwa Europy

"Nie byłam zbyt skupiona na starcie, bo cały wiraż krzyczał - to chyba Francuzi" - przyznała od razu żorzanka, która na szczęście przez cały harmider wywołany przez kibiców nie utraciła dobrego rytmu i osiągnęła czas 10,99 s - najlepszy w bieżącym sezonie.

"W mojej głowie było tylko to, żeby wyprzedzić koleżankę, która stoi po lewej stronie, żeby się odgryźć za mistrzostwa Europy" - dodała Swoboda, odnosząc się do faktu, że Dina Asher-Smith z Wielkiej Brytanii na niedawnych ME zgarnęła złoto kosztem Polki. Jej oponentka przebiegła tymczasem w stolicy Francji linię mety w czasie 11,01 s.