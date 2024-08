Lekarz rozwiewa wątpliwości. Oto prawda ws. kontrowersyjnej pięściarki. Wszystko jasne

Teraz jednak pięściarka podeszła bez wielkich zawirowań do zmagań o medale w stolicy Francji - i fakt ten wywołał falę dyskusji dotyczącą tego, czy decyzja MKOl-u w tej sprawie była słuszna.

IO Paryż 2024. Burza wokół Imane Khelif. Włoski lekarz przedstawił swoje spojrzenie na sprawę

" Imane Khelif nie jest transpłciową sportsmenką, urodziła się kobietą . Termin 'interpłciowość' sam w sobie nie wydaje mi się tu też dobry. Są to jednak dwie zupełnie różne rzeczy" - stwierdził na początek.

"Biorąc oczywiście pod uwagę, że nie znamy jej dokumentacji medycznej, mogła ona urodzić się z chorobą wrodzoną, która spowodowała zaburzenie różnicowania płciowego. Na tej podstawie mogą wystąpić patologie, bardzo rzadkie, ale patologie. Kiedy jednak mówimy o osobie transpłciowej, mamy na myśli osobę, która nie czuje, że chromosomalna płeć jest jej własną, a fenotypowo czuje się odmienną płcią i wykorzystuje terapie medyczno-chirurgiczne, aby to zmienić. Są to bardziej złożone sytuacje, które wiążą się z problematyką psychologiczną, prawną oraz medyczną i wymagają serii badań" - opisywał.

Czy przy tym u kobiety mogą pojawić się chromosomy XY? " Jest to możliwe, jeśli występuje zaburzenie różnicowania płciowego . Istnieją bardzo rzadkie formy hermafrodytyzmu lub niewrażliwości na androgeny, w których pomimo męskiej płci związanej z chromosomami XY pacjentka ma fenotyp płci żeńskiej, ale nie wiem, czy w tym przypadku tak jest. Istnieją bardzo rzadkie wrodzone formy patologii, które powstają w momencie urodzenia: możesz mieć płeć chromosomalną typu XY i fenotyp żeński, ale obecnie wydaję ocenę sytuacji jedynie na odległość" - podkreślił Aimaretti.

Kontrowersje wynikły wyłącznie z powodów ideologicznych, ale nie sądzę, aby MKOl działał na takiej podstawie: jeśli uznano, że występują wszystkie cechy fizyczne wymagane do wzięcia udziału w turnieju i oceniono ich odpowiedniość, jako lekarz zgodzę się z taką decyzją

W czasie rozmowy naukowiec przytaczał też wprost przykład hiperandrogenizmu, schorzenia w ramach którego organizm wydziela nadmierne ilości męskich hormonów płciowych. Co z kolei w sprawie podwyższonego testosteronu? Jak podkreślił Aimaretti, jego poziom można zawsze obniżyć, a kluczowe jest tu zrozumienie, co było przyczyną powstania takiej sytuacji. Dodał też, że protokoły MKOl i IBA są prawdopodobnie w tej kwestii zróżnicowane. "Jeśli MKOl uznał, że wartości testosteronu są odpowiednie, to oczywiście tak było" - skwitował.