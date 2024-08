Obie Polki znalazły się od razu w biegu eliminacyjnym, choć jeszcze niedawno wydawało się, że Magdalena Stefanowicz będzie jednak musiała się przebijać przez prekwalifikacje. Dla Swobody miał to być bieg sprawdzający formę, liczyliśmy na pewnie miejsce w czołowej trójce i bezpośredni awans do półfinału. A druga z Polek raczej została "skazana" na repasaż, tak mocną miała stawę. I nawet wyrównanie rekordu życiowego niewiele by tu zmieniło.

