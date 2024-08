Dreszczowiec w meczu Polaków na igrzyskach. Trudna walka o awans wciąż trwa

Czwartkowe rozgrywki w koszykówce 3x3 w ramach igrzysk olimpijskich 2024 w Paryżu przyniosły prawdziwy emocjonalny rollercoaster kibicom reprezentacji Polski - "Biało-Czerwoni" odnotowali bowiem najpierw wyraźną porażkę z Litwinami, by potem ograć Chińczyków, a do tego w tle doszło do istotnych potknięć ekip USA i Francji. Tymczasem 2 sierpnia przed południem podopieczni Piotra Renkiela zmierzyli się z Holandią i przegrali niestety 17:21 po emocjonującym, bądź co bądź, widowisku.