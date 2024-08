Miliony widziały, wielu nie mogło uwierzyć. Zadziwiający występ nastolatek na igrzyskach, nagranie hitem sieci

Paryż 2024. Niesamowite Chinki pokazały kapitalną synchronizację. O Yuxi i Hongchan mówi cały świat

Choć może się to wydać mocno zaskakujące, to Chinki będące dziś w zasadzie dopiero u progu dorosłości... już trzy lata temu cieszyły się z olimpijskich medali. W Tokio w skokach indywidualnych z 10 m Hongchan wygrała krążek z najcenniejszego kruszcu, a jej kompanka zajęła miejsce na podium tuż za nią. Yuxi do tego wygrała też złoto synchronicznie wespół z Zhang Jiaqi...

IO Paryż 2024. Przed nami jeszcze wiele dni emocji związanych ze skokami do wody

Wracając jednak do teraźniejszości - zmagania w skokach do wody potrwają na igrzyskach jeszcze do 10 sierpnia, czyli de facto przedostatniego dnia trwania IO. Rywalizacja toczyć się będzie niezmiennie w Olimpijskim Centrum Wodnym, które co ciekawe nie mieści się w samym Paryżu, ale w nieodległym Saint-Denis.