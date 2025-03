Dramat mistrza kontynentu. Czterech w jednej setnej sekundy, trzech awansowało

Halowe mistrzostwa świata w Nankinie są dla części lekkoatletów imprezą docelową tej zimy, a dla części czymś zbędnym w planie przygotowań do sezonu letniego. To impreza, która miała się odbyć w w 2020 roku, ale z uwagi na pandemię, dwukrotnie była przekładana. No i teraz jest wciśnięta dodatkowo na koniec sezonu halowego, co nie wszystkim odpowiada. W wielu konkurencjach jest więc dość przeciętna obsada, w innych zaś - bardzo mocna. Generalnie - nierówna.

