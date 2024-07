Pierwszy mecz grupowy kwalifikacji olimpijskich zakończył się bolesną porażką Polski z Bahamami . Drużyna z Ameryki Północnej z kilkoma gwiazdami NBA w składzie pokonała Biało-Czerwonych 90:81. Jeremy Sochan i spółka zagrali jednak niezły mecz. Walczyli do końca i w pewnym momencie zmniejszyli nawet przewagę rywali z 12 do 6 punktów. Zwycięstwo okazało się jednak poza zasięgiem.

Grupa kwalifikacji olimpijskich składa się zaledwie z trzech drużyn. Tą trzecią jest Finlandia, z którą Polacy zmierzyli się w drugiej kolejności. Ważną informacją jest to, że do fazy play-off przechodzi nie jedna, a dwie najlepsze drużyny.

Pierwsza kwarta remisowa, w drugiej Polacy pokazali moc "trójek"

Od początku drugiej połowy Polacy czuli się dobrze na parkiecie. Ich przewaga przekroczyła 10 punktów i przez dłuższy czas utrzymywała się na równym poziomie. Finom trudno było wykonać jakikolwiek krok, który przybliżyłby ich do odrobienia strat.

W ostatniej kwarcie Polacy kontynuowali swoją grę i trzymali rywali na bezpieczny dystans. W tym spotkaniu szczególnie dobrze punktowali, co nie było żadnym zaskoczeniem, Jeremy Sochan, A.J. Slaughter i kapitan reprezentacji Mateusz Ponitka .

Na pięć minut przed końcem zaczęły się problemy

Na minutę przed końcem meczu stało się to, czego obawialiśmy się najbardziej. Finowie po celnym rzucie za trzy punkty wyszli na prowadzenie. Polacy szybko odpowiedzieli jednak skuteczną kontrą i w tym momencie było 88:87 dla nich. Końcówka tego spotkania była niesamowicie emocjonująca.

Na 18 sekund przed końcem spotkania Finowie prowadzili jednym punktem. Na nasze nieszczęście dowieźli tę przewagę do końca i wygrali to spotkanie. Jeremy Sochan stanął, co prawda, przed szansą na decydujące trafienie z półdystansu, ale piłka odbiła się od obręczy i nie została zebrana. Na dobitkę było już za późno. Końcowa syrena wybrzmiała - ten dźwięk oznaczał dla nas koniec marzeń o igrzyskach w Paryżu.