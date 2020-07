Liga NBA. Bryant na okładce specjalnej edycji gry komputerowej

Zmarły tragicznie Kobe Bryant będzie jedną z trzech gwiazd ligi koszykarzy NBA na okładce specjalnej edycji gry komputerowej NBA 2K21 – poinformował jej producent.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wzruszający wpis Vanessy Bryant. "Tęsknię za tobą. Bardzo cię kocham". Wideo INTERIA.TV

Słynnemu koszykarzowi, nazywanemu "Czarną Mambą", będzie poświęcony dodatek do gry, zatytułowany "Mamba Forever". Oprócz Bryanta na okładce znajdą się Damian Lillard z Portland Trail Blazers oraz Zion Williamson z New Orleans Pelicans.

Reklama

Bryant zginął 26 stycznia w katastrofie helikoptera w Kalifornii. Miał 41 lat. Śmierć poniosła także m.in. jego córka Gianna, zapowiadająca się na talent koszykarski oraz siedem innych osób będących na pokładzie.

Pięciokrotny mistrz ligi NBA (2000-2002, 2009-2010), najlepszy gracz (MVP) finałów w 2009 i 2010 roku i sezonu zasadniczego w 2008, miał zostać wprowadzony w tym roku do Galerii Sław NBA. Z powodu pandemii koronawirusa uroczystość przełożono na 2021 r.

Bryant był także dwukrotnym mistrzem olimpijskim (2008, 2012) i 18-krotnie wybierano go do składu Meczu Gwiazd. Przez całą, 20-letnią karierę związany był z jednym klubem - Los Angeles Lakers.





#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>