Po kolejnym znakomitym występie w barwach Coosur Betisu Sewilla reprezentant Polski A.J. Slaughter awansował na siódme miejsce w klasyfikacji strzelców hiszpańskiej ligi koszykarzy po 9 kolejkach. Jest także drugi pod względem skuteczności rzutów za trzy i dziesiąty - za dwa punkty.

W miniony weekend A.J. Slaughter znów był najlepszym strzelcem Betisu. W przegranym wyjazdowym spotkaniu z San Pablo Burgos (72:85) zdobył 24 punkty, trafiając wszystkie pięć rzutów za dwa, cztery z sześciu prób za trzy oraz obydwa z wolne.

Popularny "Antek", czołowy zawodnik reprezentacji Polski, która we wrześniu wywalczyła ósme miejsce w mistrzostwach świata w Chinach, od kilku tygodni imponuje znakomitą skutecznością. W trzech poprzednich kolejkach hiszpańskiej ekstraklasy zdobywał: 24 pkt z Barceloną, 15 z Unicają Malaga i rekordowe w sezonie 27 z MoraBanc Andora. Osiągnięcia te podwyższyły jego średnią do 15,8 pkt w ośmiu rozegranych spotkaniach i dały mu awans do czołowej dziesiątki ligowych strzelców. Liderem jest Amerykanin Askia Booker (UCAM Murcia) - 21,3.

W klasyfikacji skuteczności rzutów za trzy punkty naturalizowany w Polsce Amerykanin zajmuje drugie miejsce w lidze ACB - 56,8 procent (21 celnych na 37 prób), za Amerykaninem Mike'em Daumem (Monbus Obradoiro Santiago de Compostela) - 66,7 (12/18). Na 32. miejscu tego zestawienia jest kapitan reprezentacji biało-czerwonych Adam Waczyński (Unicaja Malaga) - 40,4 (13/32).

W rzutach za dwa punty Slaughter jest dziesiąty - 67,6 proc. (25/37). Prowadzi Javier Beiran (Herbalife Gran Canaria) - 77,8 (21/27).

W zestawieniu koszykarzy z najwyższym wskaźnikiem efektywności gry (tzw. valoration) Slaughter jest 14. ze średnią 15,1. Prowadzi były gracz NBA Nikola Mirotić (Barcelona) - 26,4.