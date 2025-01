Kadrowicz Probierza wyrzucony z murawy. Rywal padł jak rażony piorunem

Do pewnego momentu spotkanie układało się znakomicie dla Panathinaikosu Ateny . "Koniczynki" prowadziły na obcym terenie już 2:0 . Wynik spotkania w 38. minucie otworzył Tete , a drugi cios zaraz po przerwie zadał Adam Czerin .

Bohaterem meczu okazał się jednak Jefte Betancor . Hiszpański napastnik Panserraikosu najpierw zdobył bramkę kontaktową w 64. minucie. Wkrótce potem w polu karnym gości doszło do jego sprzeczki z Bartłomiejem Drągowskim .

Reprezentant Polski z czerwoną kartką. Udana prowokacja hiszpańskiego snajpera

Polski bramkarz zamierzał wprowadzić piłkę do gry, ale dał się sprowokować rywalowi. Po krótkiej wymianie zdań potraktował Betancora "z byka", a ten natychmiast padł na murawę jak rażony piorunem . Powtórki pokazały, że było to bardziej pchnięcie niż uderzenie.

Betancor nie zmarnował "jedenastki" i zrobiło się 2:2. W ten sposób drużyna Polaka straciła do prowadzącego Olympiakosu Pireus kolejne dwa "oczka". Dystans do lidera zwiększył się do czterech punktów.