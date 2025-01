Flick odsłonił karty, oto skład Barcelony na "El Clasico". Jest decyzja ws. Szczęsnego

Niedługo potem polski golkiper otrzymał też szansę w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Athletikowi Bilbao - co ciekawe miało być to wynikiem... swoistej kary wymierzonej jego konkurentowi , gdyż Inaki Pena miał spóźnić się na przedmeczową odprawę.

Barcelona - Real. Hansi Flick zadecydował, oto skład "Blaugrany". Co ze Szczęsnym i Lewandowskim?

Jak widać menedżer po raz kolejny wskazał na byłego reprezentanta Polski i to właśnie on znajdzie się na murawie od pierwszej minuty trwania "El Clasico". Jeśli zaś mowa o obsadzie ataku, to w wyjściowej jedenastce nie zabrakło Roberta Lewandowskiego - co zresztą było absolutnie spodziewane.