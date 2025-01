Kolizja w sztabie Świątek? Zaskakujące słowa tuż przed AO. Końcowe odliczanie

Kiedy jesienią Wim Fissette został przedstawiony jako nowy trener Igi Świątek, panowała zgoda co do celu misji, jakiej się podjął. Miał urozmaicić tenis 23-letniej zawodniczki, by na korcie była dla rywalek jeszcze bardziej nieprzewidywalna. Okazuje się, że zupełnie innego zdania jest jego rodaczka Justin Henin, siedmiokrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych. - Wyzwaniem dla Wima będzie poprawa pewnych rzeczy w tenisie Igi, ale zwłaszcza w jej mentalnym podejściu. Wiemy, jak ważny jest mental i wiemy, że Iga go ma, ale nawet najwięksi gracze cały czas wątpią - mówi Belgijka w rozmowie ze Sport.pl. Naprawdę mental? Przecież to od zawsze... działka Darii Abramowicz.