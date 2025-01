Piątek w kosmicznej formie, on znowu to zrobił. Popis w hicie z liderem, a to było i tak za mało

Krzysztof Piątek w tym sezonie to kluczowa postać dla ekipy Basaksehiru - Polak we wszystkich rozgrywkach zdobył jak dotychczas łącznie 23 gole, z czego większość w Super Lig. 12 stycznia napastnik odnotował swoje 13. trafienie w tureckiej ekstraklasie w stambulskich derbach przeciwko Galatasaray, ale to... nie wystarczyło, by "Szare Sowy" mogły cieszyć się przynajmniej z podziału punktów po końcowym gwizdku.