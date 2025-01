Grbić przerwał milczenie. Bolesne wyznanie ws. polskich siatkarzy, kompletne zaskoczenie

Jak bohaterowie byli witani po powrocie z Paryża do Polski podopieczni Nikoli Grbicia. Biało-Czerwoni w stolicy Francji odnieśli sukces, na który kibice czekali od roku 1976. Polacy wywalczyli srebrny medal, przegrywając w finale z Francuzami 0:3. O ile fani byli zachwyceni, o tyle niektórzy siatkarze mogli czuć lekki niedosyt. W końcu złoto było w ich zasięgu.

Nikola Grbić podsumował sezon olimpijski. Szkoleniowiec otwarcie o swoich błędach

Chociaż reprezentacja Polski w roku 2024 sięgnęła po brązowy medal Ligi Narodów, a do tego srebro olimpijskie, wiele pretensji miał do siebie Nikola Grbić. Szkoleniowiec w dłuższym wywiadzie z "Przeglądem Sportowym Onet" przyznał, że popełnił wiele błędów w trakcie olimpijskiego sezonu. Zdradził również, jak zamierza przygotować swój zespół na mistrzostwa świata.

Możemy zacząć rozmawiać o błędach, które popełniłem, bo teraz wiem, że może powinienem coś zrobić inaczej. Jeśli jednak wrócę do momentu, w którym podejmowałem decyzję, to w tamtym konkretnym czasie była ona najlepszą z możliwych

- Popełniłem błędy, ale nie były chyba one tak duże, skoro trudno znaleźć drużynę, która zbliżyłaby się do naszych dokonań. Dużo rzeczy wykonujemy właściwie - począwszy od organizacji, rotacji i samych przygotowań, bo zawsze owocuje to miejscem na podium. Oczywiście niektóre rzeczy mogłem zrobić lepiej, ale szybko się uczę i gdy zauważę, że coś nie idzie, dokonuję zmian - dodał trener Polaków.