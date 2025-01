Co za słowa o Pawle Wąsku. Podziw wielkiego mistrza

Paweł ma przed sobą świetlaną przyszłość. To, co zrobił na turnieju i sposób, w jaki skakał i radził sobie z presją, bo miał świadomość, że ciągnie całą grupę, był imponujący. Wyznaczył standard, do którego teraz my będziemy próbowali dążyć. Podziwiałem to, co robi Paweł i serdecznie mu tego gratuluję

~ przyznał Stoch.