Zmiana na szczycie tabeli. Dramat rewelacji PlusLigi, trener mistrzów się zapomniał

Norwid Częstochowa znów zaskoczył mistrzów Polski. Odpowiedź była mocna

A Jastrzębski Węgiel po raz kolejny przystąpił do meczu osłabiony. Co prawda do dyspozycji trenera był już rozgrywający i kapitan drużyny Benjamin Toniutti , ale Marcelo Mendez zdecydował się jeszcze pozostawić Francuza w rezerwie. Poważniejsze problemy ma kontuzjowany przyjmujący Luciano Vicentin . Na rozegraniu z opcji awaryjnej korzysta także Norwid - po urazie Quinna Isaacsona numerem jeden został powracający ze sportowej emerytury Łukasz Żygadło .

Siatkarze Norwida jeszcze się jednak podnieśli i znów uciekli mistrzom Polski, tym razem na dwa punkty. To ich napędziło - Sebastian Adamczyk zablokował na środku atak Norberta Hubera , asem serwisowym popisał się Milad Ebadipour. Po drugiej stronie zapomniał się Mendez , który chciał poprosić o przerwę, mimo że dwie już wykorzystał. Otrzymał za to żółtą kartkę, a Norwid po kilku akcjach wygrał 25:21.

PlusLiga. Benjamin Toniutti pomógł Jastrzębskiemu Węglowi. Rywale stracili dwóch siatkarzy

Straty jastrzębian do dwóch punktów zmniejszył Fornal, a problemy ze stawem skokowym po nieszczęśliwym upadku przy bloku miał Popiela. Ostatecznie zastąpił go Bartosz Schmidt. Z dwoma ubytkami w składzie częstochowianom było coraz trudniej, a mistrzowie Polski wyraźnie złapali wiatr w żagle. Znaleźli sposób na skutecznego Ebadipoura i w końcu objęli prowadzenie 16:15, po chwili dołożyli do niego punkt. Goście jeszcze się zerwali, dopadli jastrzębian przy wyniku 20:20. W końcówce lepsi byli jednak faworyci. Było jeszcze sporo emocji, Ebadipour obejrzał żółtą kartkę, i to Jastrzębski Węgiel wygrał 25:23.