Legia szósty raz z rzędu wygrała z tym klubem w ekstraklasie

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy po trafieniach m. in. Dorona Lamba prowadzili 8:1. Gospodarze krok po kroku odrabiali straty, odpowiedzieli serią 14:2 i po trójce Raymonda Cowelsa zdobywali przewagę. Mateusz Dziemba i Josh Sharkey zmniejszali straty, ale po 10 minutach to Legia była lepsza - 18:17. W drugiej kwarcie trójki Wyki i Cowelsa pozwoliły ekipie trenera Wojciecha Kamińskiego na zdobycie siedmiopunktowego prowadzenia. Później swoje rzuty z dystansu dokładał Grzegorz Kulka, a Polski Cukier Pszczółka Start nie był w stanie znaleźć na to odpowiedzi. W tej części meczu zdobył tylko cztery punkty, a po wsadzie Muhammad-Aliego Abdur-Rahkmana po pierwszej połowie Legia wygrywała 43:21.

Trzecią kwartę od serii 9:1 rozpoczęli przyjezdni - po wsadzie Jimmiego Taylora przegrywali już “tylko" 14 punktami. Po późniejszych rzutach Mateusza Kostrzewskiego i Dorona Lamba, ta różnica zmniejszyła się do zaledwie ośmiu punktów. Drużyna z Warszawy kontrolowała wydarzenia na parkiecie, a po 30 minutach było 51:41. W kolejnej części spotkania po trójce Tweety’ego Cartera ekipa trenera Davida Dedka zbliżył się na zaledwie sześć punktów. Późniejsze trójki Koszarka i Cowelsa dawały więcej spokoju gospodarzom. Po chwili podobna akcja Abdur-Rahkmana oznaczała już 14 punktów przewagi Legii. Ostatecznie drużyna ze stolicy zwyciężyła 69:60. Zdjęcie Muhammad-Ali Abdur-Rahkman z Legii Warszawa /Piotr Nowak /PAP

Legia Warszawa - Polski Cukier Pszczółka Start Lublin 69:60 (18:17, 25:4, 8:20, 18:19)

Legia: Muhammad-Ali Abdur-Rahkman 17, Grzegorz Kulka 14, Raymond Cowels III 11, Łukasz Koszarek 8, Dariusz Wyka 7, Jure Skific 6, Grzegorz Kamiński 5, Adam Kemp 1, Szymon Kołakowski 0, Jakub Śliwiński 0.

Polski Cukier Pszczółka Start: Doron Lamb 12, Mateusz Kostrzewski 11, Joshua Sharkey 10, Jimmie Taylor 9, Mateusz Dziemba 7, Tweety Carter 6, Quenton DeCosey 5, Damian Jeszke 0, Roman Szymański 0, Bartłomiej Pelczar 0, Sebastian Walda 0.

