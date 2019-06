Tour de France. Michał Kwiatkowski w składzie Ineos

Ubiegłoroczny zwycięzca Brytyjczyk Geraint Thomas oraz Michał Kwiatkowski znaleźli się w składzie teamu Ineos na rozpoczynający się 6 lipca w Brukseli najsłynniejszy wyścig kolarski Tour de France. Ekipę tworzy siedmiu z ośmiu uczestników imprezy sprzed roku.

Brakuje tylko kontuzjowanego Chrisa Froome'a, najbardziej znanego kolarza Ineosu, grupy, która do kwietnia startowała pod nazwą innego sponsora - Sky. W miejsce słynnego Brytyjczyka pojedzie Holender Dylan van Baarle.

W tym roku ekipa będzie miała dwóch liderów - ubiegłorocznego triumfatora, 32-letniego Thomasa oraz o dziesięć lat młodszego specjalistę od górskich wspinaczek Kolumbijczyka Egana Bernala, zwycięzcę dwóch tegorocznych tygodniowych wyścigów zaliczanych do cyklu World Tour, Paryż - Nicea i Dookoła Szwajcarii.

Thomas, który po upadku wycofał się z imprezy w Szwajcarii, zadeklarował, że od tego czasu zdążył potrenować i czuje się gotowy do startu. - W rozmowach z ekipą doszliśmy do wniosku, że logicznie będzie zacząć wyścigu z dwoma współliderami. To da nam więcej opcji - zapewnił w komunikacie swojej grupy.

Wszyscy nominowani kolarze brytyjskiej ekipy, która dominuje w Tour de France od 2012 roku, z przerwą na edycję 2014, mają za sobą start w "Wielkiej Pętli", ale tylko pochodzący z Walii Thomas odnosił w niej etapowe triumfy.

Holender Wout Poels wygrał natomiast królewski etap w tegorocznym Criterium du Dauphine. Michał Kwiatkowski z kolei zdobył m.in. mistrzostwo świata w 2014 roku i zwyciężał w słynnych klasykach.

Skład ekipy Ineos na Tour de France 2019:

Geraint Thomas (W. Brytania), Egan Bernal (Kolumbia), Jonathan Castroviejo (Hiszpania), Michał Kwiatkowski (Polska), Gianni Moscon (Włochy), Wout Poels (Holandia), Luke Rowe (W. Brytania), Dylan van Baarle (Holandia).