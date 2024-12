Fatalny wypadek legendy. Żona zabrała głos, nie jest dobrze

Niepokojące wieści docierają do nas z Belgii. Jak donoszą miejscowe media, w pobliżu dzielnicy Hombeek w Mechelen doszło do wypadku z udziałem absolutnej legendy kolarstwa. 79-letni Eddy Merckx podczas przejażdżki rowerowej nagle spadł ze swojego dwuśladu i doznał poważnych obrażeń. Po przyjęciu na szpitalny oddział okazało się, że Belg szybko nie wróci do domu - czeka go bowiem operacja.