Tour de France. Łukasz Wiśniowski w składzie CCC

Łukasz Wiśniowski znalazł się w ośmioosobowym składzie ekipy CCC na rozpoczynający się 6 lipca w Brukseli wyścig Tour de France. Będzie to debiut 27-letniego polskiego kolarza w tej prestiżowej imprezie.

W składzie polskiej grupy są kolarze siedmiu narodowości. Dwóch jest tylko z Belgii, w tym lider Greg Van Avermaet, który w 2016 i 2018 roku jechał już w żółtej koszulce lidera "Wielkiej Pętli". 34-letni mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, który ma w dorobku wygrane etapy w 2015 i 2016 roku, już po raz siódmy stanie na starcie TdF.

Drugim Belgiem w składzie na zawody we Francji będzie Serge Pauwels.

Wiśniowski zadebiutuje w najbardziej prestiżowym i najtrudniejszym wyścigu kolarskim. Trzy lata temu jako zawodnik Etixx-Quick Step wystartował w Giro d'Italia i zajął 138. miejsce.

Oprócz Polaka, po raz pierwszy w TdF pojedzie również były mistrz USA w jeździe indywidualnej na czas Joey Rosskopf.

Ekipą kierować będzie trzech dyrektorów sportowych: Włosi Fabio Baldato i Valerio Piva oraz Piotr Wadecki.

"Przystąpimy do rywalizacji bez lidera na klasyfikację generalną. To dla nas coś nowego. Wystawiamy za to ośmiu zmotywowanych kolarzy, którzy będą starać się jeździć agresywnie przez cały wyścig, walcząc o zrealizowanie celu, jakim jest zwycięstwo etapowe. Nie jest łatwo zwyciężyć na etapie Tour de France, ale mamy w składzie kolarzy, którzy już tego dokonali w przeszłości. Każdy z zawodników będzie miał okazję pojechać na własny rachunek, co da im swobodę, jakiej wcześniej nie mieli. Nie możemy się doczekać tego, by zobaczyć, co nasza ekipa jest w stanie osiągnąć" - powiedział dyrektor generalny CCC Team Jim Ochowicz.

Jak dodał, tegoroczna edycja będzie dla drużyny, sponsora tytularnego i polskiego kolarstwa wyjątkowa.

"Po raz pierwszy firma CCC będzie obecna na największej scenie kolarskiej świata i nazwa CCC Team zadebiutuje w "Wielkiej Pętli" jako pierwsza polska drużyna WorldTour. Pan Dariusz Miłek, prezes grupy CCC, marzył o tym momencie przez wiele lat i jesteśmy dumni, że w sobotę zamienimy to marzenie w rzeczywistość" - wspomniał Ochowicz, cytowany w komunikacie zespołu.

Skład CCC na Tour de France 2019: Greg Van Avermaet (Belgia), Patrick Bevin (Nowa Zelandia), Alessandro De Marchi (Włochy), Simon Geschke (Niemcy), Serge Pauwels (Belgia), Joey Rosskopf (USA), Michael Schaer (Szwajcaria), Łukasz Wiśniowski (Polska).