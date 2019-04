Jon Izagirre wygrał wyścig Dookoła Kraju Basków

​Hiszpan Jon Izagirre z grupy Astana zwyciężył w wyścigu kolarskim Dookoła Kraju Basków. Do mety ostatniego etapu w Eibar przyjechał w czołowej grupie, z bezpieczną przewagą nad dotychczasowym liderem Niemcem Emanuelem Buchmannem (Bora-Hansgrohe).

Etap wygrał Brytyjczyk Adam Yates (Mitchelton-Scott), który dwa kilometry przed metą odskoczył od trzech towarzyszy ucieczki i utrzymał nad nimi sekundę przewagi. Izagirre finiszował na końcu tej grupy, wyprzedzony przez Irlandczyka Daniela Martina (UAE Team Emirates) i swojego kolegę klubowego Duńczyka Jakoba Fuglsanga. Buchmann razem z kolarzami ekipy Bora (m.in. Pawłem Poljańskim) przez połowę ostatniego etapu musiał gonić groźną ucieczkę, a ostatecznie nie stanął nawet na podium wyścigu, zajmując w klasyfikacji generalnej czwartą lokatę - za Izagirre, Martinem i Fuglsangiem. W końcówce nie miał już szans, by wygrać z Izagirre, ale być może wyprzedziłby Irlandczyka i Duńczyka, gdyby nie błąd na jednym z ostatnich wiraży. Z grupką zawodników skręcił bowiem w kierunku parkingu dla drużyn, a zauważywszy pomyłkę zawrócił na trasę i dojechał do mety na 13. pozycji, ale jego strata do czołówki sięgnęła blisko dwóch minut.



Kolarze grupy Bora wygrali cztery z sześciu etapów wyścigu (trzy - Maximilian Schachmann, jeden - Buchmann). Na zakończenie wyścigu na podium wszedł tylko Schachmann, odbierając nagrodę pocieszenia - za zwycięstwo w klasyfikacji punktowej. W górskiej najlepszy był Yates, wyprzedzając w sobotę prowadzącego do tej pory zawodnika polskiej grupy CCC Włocha Alessandro De Marchiego.



30-letni Izagirre, który jest rodowitym Baskiem, wygrał drugi w karierze wyścig etapowy rangi World Tour. Pierwszym był Tour de Pologne w 2015 roku. W Polsce zajmował też dwukrotnie drugie miejsce (2013, 2014).



Wyniki 6. etapu, Eibar - Eibar (118,2 km):

1. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) - 2:59.46

2. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) strata 1 s

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana)

4. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) ten sam czas

5. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 27

6. Bauke Mollema (Holandia/Trek-Segafredo) 1.24

...

52. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 14.50

62. Michał Gołaś (Polska/Sky) ten sam czas

82. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 17.15

Klasyfikacja końcowa:

1. Jon Izagirre (Hiszpania/Astana) - 19:24.09

2. Daniel Martin (Irlandia/UAE Team Emirates) 29 s

3. Jakob Fuglsang (Dania/Astana) 36

4. Emanuel Buchmann (Niemcy/Bora-Hansgrohe) 43

5. Adam Yates (Wielka Brytania/Mitchelton-Scott) 51

6. Tadej Pogacar (Słowenia/UAE Team Emirates) 1.56

...

48. Tomasz Marczyński (Polska/Lotto-Soudal) 42.26

79. Paweł Poljański (Polska/Bora-Hansgrohe) 59.23

93. Michał Gołaś (Polska/Sky) 1:06.12