W rozegranym na stadionie Sardegna Arena meczu towarzyskim miejscowe Cagliari Calcio pokonało lidera piłkarskiej ekstraklasy Pogoń Szczecin 3:1. Mecz był elementem rozliczenia transferu Sebastiana Walukiewicza do zespołu z Sardynii.

"Portowcy" przez niemal 70 minut meczu prowadzili z zajmującym siódme miejsce w Serie A włoskim zespołem. Gola dla zespołu Kosty Runjaica zdobył Srdjan Spiridonovic z rzutu karnego.



W drugiej połowie szkoleniowiec Pogoni wymienił całą jedenastkę. W końcówce meczu inicjatywę przejęli gospodarze, co udokumentowali trzema bramkami zdobytymi w ciągu kilkunastu minut. Strzelcem wszystkich był Argentyńczyk Giovanni Simeone.

Walukiewicz przeszedł na zasadzie transferu definitywnego do Cagliari w grudniu 2018 r., jednak na rundę wiosenną został wypożyczony do Pogoni. Szczeciński klub zainkasował za niego 4 mln euro. Ponadto kluby ustaliły, że elementem transakcji będzie mecz sparingowy rozegrany pomiędzy obiema drużynami. Pierwotnie planowano, że do spotkania dojdzie latem w Szczecinie. Jednak z uwagi na przebudowę stadionu im. Floriana Krygiera zdecydowano, że mecz odbędzie się jednak na Sardynii.

Cagliari Calcio - Pogoń Szczecin 3-1 (0-1)

Bramki: 1-0 Sdjan Spiridonovic (5. karny), 1-1 Giovanni Simeone (74.), 2-1 Giovanni Simeone (83.), 3-1 Giovanni Simeone (90. karny).

Pogoń Szczecin: 1. Dante Stipica (46, 26. Jakub Bursztyn) - 13. Kóstas Triantafyllópoulos (46, 2. Jakub Bartkowski), 23. Benedikt Zech (46, 54. Maciej Żurawski), 55. Igor Łasicki (85, 70. Błażej Starzycki) - 22. David Stec (46, 34. Iker Guarrotxena), 28. Tomás Podstawski (46, 8. Damian Dąbrowski), 27. Sebastian Kowalczyk (46, 9. Adam Frączczak), 16. Santeri Hostikka (46, 17. Zvonimir Kožulj), 15. Hubert Matynia (71, 61. Kacper Smoliński) - 7. Michális Maniás (46, 18. Adam Buksa), 10. Srđan Spiridonović (46, 11. Soufian Benyamina).

