Piotr Pyrdoł przeszedł z ŁKS-u do Legii Warszawa. 20-letni skrzydłowy podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku.

O tym transferze mówiło się od dłuższego czasu. Jego finalizacja wydawała się jedynie kwestią czasu, zwłaszcza, że już jutro Pyrdoł ma wyjechać z Legią na obóz przygotowawczy.

- Piotr Pyrdoł to piłkarz, którego doskonale znamy jeszcze z czasów juniorskich. Długo śledziliśmy jego rozwój. Cieszymy się, że dołączył do nas przed zgrupowaniem, co przyspieszy proces aklimatyzacji. Jego zmysł do gry kombinacyjnej, inteligencja boiskowa i wyszkolenie techniczne świetnie powinny się wkomponować w funkcjonowanie i styl naszego zespołu. Z pewnością pomożemy mu rozwinąć jego potencjał - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Radosław Kucharski na oficjalnej stronie klubowej.

Pyrdoł jest wychowankiem ŁKS-u, z którym przebył drogę od 3. ligi do Ekstraklasy. W obecnym sezonie wystąpił w 12 spotkaniach, strzelając dwa gole i notując dwie asysty.

Skrzydłowy jest drugim transferem do Legii w zimowym okienku. Wcześniej klub zakontraktował Mateusza Cholewiaka ze Śląska Wrocław.

Prawdopodobnie Legię opuści za to najlepszy napastnik, Jarosław Niezgoda. Piłkarz ma ofertę z amerykańskiej MLS.

Zdjęcie Piotr Pyrdoł / Łukasz Szeląg / East News

