To już oficjalnie: Filip Mladenović przeszedł z Lechii Gdańsk do Legii Warszawa. Serb podpisał z liderem PKO Ekstraklasy kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2023 roku.

28-letni lewy obrońca w Lechii spędził dwa i pół roku, notując w obecnym sezonie 25 ligowych występów. 30 czerwca wygasł jego kontrakt z trójmiejskim klubem, a Mladenović nie zdecydował się go przedłużyć.

Mladenović ma na koncie dziesięć występów w reprezentacji Serbii.

- Przed przyjściem do Legii rozmawiałem z trenerem Vukoviciem, spotkałem się również z dyrektorem sportowym i szefem skautingu, którzy przedstawili plan na mnie i pokazali swój punkt widzenia tego, jak ma wyglądać moja gra w Legii. Reprezentowałem zespoły, które walczą o najwyższe cele i lubię grę pod presją. Potrzebowałem takiej energii, takiego dopingu na trybunach i takiego klubu jak Legia - powiedział Filip Mladenović, cytowany przez oficjalną stronę stołecznego klubu.