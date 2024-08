Transferowy zwrot akcji w Ekstraklasie. Gwiazda wraca do siebie

Internet rozgrzała wczoraj nasza informacja o testach Luisa Fernandeza w Rakowie Częstochowa. Gwoli ścisłości, nie były to testy medyczne jak pisaliśmy - a sportowe. Za tę niedokładność czytelników przepraszamy. Testy medyczne też oczywiście były w planach - to standardowa procedura, nie mogło być inaczej w przypadku zawodnika, który w tym roku zagrał zaledwie kilka minut na ligowej murawie. Do testów medycznych jednak nie dojdzie - Fernandez odbył jeden trening z drużyną trenera Marka Papszuna i wrócił na północ, do Gdańska gdzie ma kontrakt z miejscową Lechią.

