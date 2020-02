Transferowa ofensywa "Biało-Zielonych" trwa. Tym razem zakontraktują amerykańskiego skrzydłowego o izraelskim pochodzeniu. Kenny Saief ma wzmocnić Lechię Gdańsk.

W Lechii nie ma nudy. Najpierw były taśmowe odejścia, teraz te braki są uzupełniane. Zakontraktowani już zostali napastnicy - Polak Łukasz Zwoliński i Portugalczyk Jose Ze Gomes. Teraz czas na zawodników, którzy będą im dogrywać. Badania medyczne przeszedł już wychowany w Holandii reprezentant Afganistanu Omran Haydary (o jego przyjściu jako pierwsi informowaliśmy w sobotę - ZOBACZ ), który może grać na prawym skrzydle. Czas na lewą flankę. Po odejściu Lukasa Haraslina i odsunięciu od gry Sławomira Peszki, Lechia na tę pozycję wypożyczy z belgijskiego Anderlechtu 26-letniego Kenny'ego Saiefa. Informację tę potwierdza wychodzący w Antwerpii dziennik "Het Laatste Nieuws".

Do tej pory "Biało-Zieloni" szczycili się bardzo krajowym składem. Ostatnie transfery czynią gdańską drużynę bardziej ekumeniczną. Nowy nabytek to prawdziwy obywatel świata. Urodziny w USA Saief występował w juniorskich reprezentacjach Izraela, ale jeśli chodzi o grę w seniorach wybrał amerykańską kadrę, dla której wystąpił cztery razy.

W piłce klubowej jego najlepszy okres to pierwszy sezon w belgijskim Gent, z którym w sezonie 2014/15 zdobył jedyny w historii tego klubu tytuł mistrzowski. Saief wystąpił w 20 spotkaniach. Co ciekawe jego kolegą klubowym był wówczas serbski pomocnik Rakowa Częstochowa, Marko Poletanović. Po czteroletnim pobycie w Gandawie Saief w 2018 roku za ponad trzy miliony euro przeszedł do Anderlechtu. Najpierw na zasadzie wypożyczenia, potem na stałe. Pobyt w podbrukselskiej miejscowości nie należał do udanych.

- Nie udało mu się zaistnieć przy Astrid Park, ale lepszym od niego zawodnikom szło w ostatnich latach w Anderlechcie jak po grudzie - tłumaczy Stephane Lievens, brukselski publicysta.

W barwach Saief "Fiołków" wystąpił niecałe 30 razy po czym został wypożyczony do klubu MLS, FC Cincinnati. I znów pech, jego pobyt ze oceanem został skrócony przez kontuzję. Do Lechii przychodzi odbudować formę. Czy przez pół roku uda mu się ta sztuka? Czy będzie chciał umierać za Gdańsk, zwłaszcza, że umowa jego wypożyczenia nie zawiera opcji wykupu?

Maciej Słomiński

