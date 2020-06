- Z ofertami na poziomie 1-2-3 miliony euro nie ma się co do nas zgłaszać. Nie bójmy się w końcu rozmawiać o porządnych cenach za polskich piłkarzy - mówi o wartości Bartosza Białka prezes Zagłębia Lubin, Artur Jankowski.

W Ekstraklasie Białek zadebiutował 10 listopada 2019 roku, czyli dzień przed swymi 18. urodzinami. I była to premiera nad wyraz udana.

Młodzian wyszedł w pierwszej jedenastce na mecz z Rakowem Częstochowa i jeszcze przed przerwą wpisał się na listę strzelców. Zanotował również asystę. Spotkanie zakończyło się rezultatem 2-2.

W tej chwili ma na koncie 14 ligowych występów, siedem goli i trzy asysty.

- Myślę, że to zbliżony przypadek do Arkadiusza Milika, którego sprzedawałem z Górnika - powiedział Jankowski w rozmowie z "Super Expressem". - Podobny typ zawodnika, też "9". Natomiast wszystko wskazuje na to, że Białek zostanie sprzedany za sumą dużo wyższą niż wtedy Arek.

Kiedy w 2013 roku Milik odchodził do Bayeru Leverkusen, Jankowski pełnił wówczas funkcję sternika Górnika. A piłkarz był jeszcze nastolatkiem, podobnie jak teraz Białek. Klub z Zabrza otrzymał za niego blisko 3 mln euro.