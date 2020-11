​Cracovia chciała, próbowała, ale nic z tego nie wyszło. Bartosz Kapustka nie wrócił do "Pasów", ale w niedzielę wróci na stadion przy Kałuży jako gracz Legii. Mecz o godz. 17.30, relacja w Interii.

Kapustka na Kałuży trafił jako junior. Półtora roku później zadebiutował w Ekstraklasie i zaczął przebijać się coraz wyżej.

Po udanym Euro 2016 wykupiło go Leicester, wówczas mistrzowie Anglii. Od tego czasu zaczął się jednak zjazd 24-letniego obecnie zawodnika. W Premier League nie zadebiutował, w niemieckim Freiburgu grał niewiele, więcej szans otrzymał dopiero w Oud-Heverlee Leuven. Już wtedy chciała pozyskać go Cracovia, ale Kapustka wolał spróbować sił w Belgii.



Po sezonie "Pasy" znów ponowiły ofertę, ale okazuje się, że temat powrotu nie był dla Kapustki zbyt kuszący.



- Nie było szansy go sprowadzić, bo Bartek nie był zainteresowany Cracovią. Jak rozmawialiśmy pierwszy raz, to poszedł do Belgii. Regularnie później byłem z nim w kontakcie, namawiałem go, ale nie chciał przyjść. Trzeba to zrozumieć, to jest wybór zawodnika - mówi Michał Probierz, trener "Pasów".



W końcu Kapustka trafił do Legii i do tej pory zaliczył w niej sześć spotkań, w tym cztery w podstawowym składzie. Okazję do kolejnego występu będzie miał właśnie przy Kałuży, gdzie w niedzielę Cracovia zmierzy się z Legią.



Szans na grę w tym spotkaniu nie ma za to Mateusz Wdowiak. Zawodnik nie może porozumieć się z Cracovią w sprawie przedłużenia kontraktu i z tego powodu znajduje się poza kadrą meczową pierwszej drużyny.



Zapytaliśmy Probierza, czy jakieś rozmowy w tej sprawie są prowadzone, ale szkoleniowiec uciął temat: - Na ten temat powiedziałem już wszystko, co miałem do powiedzenia.



Piotr Jawor



