Wielki sukces młodego Polaka. 14-latek może przejść do historii sportu

Michał Szubarczyk to niekwestionowanie jedno z największych objawień snookera w ostatnich latach. W wieku zaledwie 13 lat zdobył tytuł Mistrza Świata U21, kiedy to w wielkim finale pokonał broniącego tytuł Niemca Aleksandra Widaua wynikiem 5:1. Niespełna rok później dołożył do swojej gabloty również tytuł Mistrza Europy U16, wygrywając wówczas rywalizację w "Finale Orląt" z Krzysztofem Czapnikiem. W międzyczasie jego dorobek stopniowo powiększał się o tytuły krajowe, takie jak między innymi: mistrzostwa Polski U12, U18 i U21 w Snookerze, mistrzostwo Polski juniorów w Bilardzie oraz tytuł Polish 6 REDS & Shootout Snooker Champion. To niebywałe osiągnięcia, zważywszy na to, że Szubarczyk ma obecnie zaledwie 14 lat.

Michał Szubarczyk może dołączyć do Main Touru, jako najmłodszy w historii

14 marca Szubarczyk dołożył do swojej stale powiększającej się kolekcji puchar Mistrza Europy U18. W następstwie tej wygranej młody zawodnik został zaproszony do tegorocznych kwalifikacji mistrzostw świata w Snookera, które odbędą się w dniach 7-16 kwietnia. To jednak nie jedyny sukces polskiego mistrza. Wystartował on bowiem również w mistrzostwach Europy EBSA, toczących się w Antalyi. Stawką tego turnieju była możliwość gry w World Snooker Tour przez najbliższe dwa sezonu.

Choć mecz rozegrany zostanie dopiero 22 marca o godzinie 14:00, to już teraz nasz młody snookerzysta może być pewny zaproszenia do Main Touru, a to dlatego, że jego przeciwnik, Liam Highfield już wcześniej zapewnił sobie udział w tegorocznym WST. To historyczny moment, bowiem jeśli Szubarczyk zdecyduje się przyjąć nominacje, zostanie najmłodszym zawodnikiem w historii snookera, który stanie się profesjonalnym graczem tej dyscypliny sportu. Dołączyłby on tym samym do Antoniego Kowalskiego, który również zapewnił sobie udział w WST. Oznacza to, że pomimo rezultatu finału mistrzostwach Europy EBSA Szubarczyk w będzie mógł niebawem podjąć się rywalizacji z na szczeblu profesjonalnym.

Michał Szubarczyk z kolejnym sukcesem w swojej karierze / facebook.com/pzsiba / AFP