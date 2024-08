Popis 13-letniego Polaka. Został mistrzem świata, Niemiec bez szans w finale

W bardzo wczesnym wieku w snookerze zakochał się choćby Michał Szubarczyk. Ten młody dżentelmen ma zaledwie trzynaście lat, a już jest o nim głośno nie tylko w Polsce, ale i poza granicami naszego kraju. Nastolatek radzi sobie na tyle dobrze, że regularnie grywa z dużo starszymi przeciwnikami. W ostatnich dniach zawodnik przystąpił do prestiżowych mistrzostw świata U21. Do Indii wylatywał bez presji i to chyba pomogło, ponieważ przechodził przez kolejne rundy niczym burza, aż dotarł do wielkiego finału.