Michał Szubarczyk znów to zrobił. Młody zawodnik górą w polskim finale mistrzostw Europy

Któż z nas w dzieciństwie nie marzył o tym, żeby zostać międzynarodowym mistrzem w swojej ukochanej dyscyplinie sportu. 14-letni Michał Szubarczyk jest idealnym dowodem na to, że tego typu marzenia można realizować w każdym wieku. Mimo swojego młodego wieku Michał może pochwalić się ogromem przeróżnych tytułów, wśród których znalazły się między innymi: Tytuły mistrza Polski U12, U18 i U21 w Snookerze, mistrzostwem Polski juniorów w Bilardzie oraz tytułem Polish 6 REDS & Shootout Snooker Champion. W sierpniu 2024 roku Michał powiększył swoją kolekcję pucharów o mistrzostwo świata do lat 21. Wówczas mierzył się on z Aleksandrem Widau z Niemiec, któremu nie dał najmniejszych szans.

Reklama