​PŚ w rugby. Irlandia awansowała do ćwierćfinału

Rugbiści Irlandii - jako siódma reprezentacja - awansowali do ćwierćfinałów rozgrywanego w Japonii Pucharu Świata. W Fukuoce wygrali z Samoa 47:5 (28:5) i z dorobkiem 16 pkt awansowali na pierwsze miejsce w grupie A. Wcześniej odwołano dwa inne sobotnie spotkania.

Ostatniego uczestnika 1/4 finału wyłoni zaplanowany na niedzielę w Jokohamie mecz grupy A pomiędzy gospodarzami (14 pkt) i Szkocją (10), o ile spotkanie dojdzie do skutku. Z powodu potężnego tajfunu Hagibis, już w czwartek zdecydowano o odwołaniu spotkań Anglia - Francja w Jokohamie i Nowa Zelandia - Włochy w Toyocie.

Organizatorzy poinformowali, że te cztery ekipy za nierozegrane mecze otrzymały po dwa punkty (bez punktów bonusowych), a spotkanie zweryfikowano jako 0:0.

Do tej pory, poza Irlandią, do ćwierćfinałów zakwalifikowały się drużyny narodowe: broniącej tytułu Nowej Zelandii i Południowej Afryki (grupa B), Anglii i Francji (C), Walii i Australii (D).

Do walki o PŚ najlepsi rugbiści przystąpili po raz dziewiąty. W imprezie, mającej rangę mistrzostw globu, udział bierze 20 zespołów. Pierwsza faza zakończy się 13 października; ćwierćfinały odbędą się 19 i 20 października, półfinały 26 i 27 października, spotkanie o trzecie miejsce 1 listopada, a finał dzień później w Jokohamie. Nowa Zelandia była najlepsza także w 2011 roku.

Wynik sobotniego meczu:

Grupa A

Irlandia - Samoa 47:5

M Z R P małe pkt pkt

1. Irlandia 4 3 0 1 121:27 16

2. Japonia 3 3 0 0 87:41 14

3. Szkocja 3 2 0 1 98:27 10

4. Samoa 4 1 0 3 58:128 5

5. Rosja 4 0 0 4 19:160 0

Grupa B

Nowa Zelandia - Włochy 0:0

1. Nowa Zelandia 4 3 1 0 157:22 16

2. RPA 4 3 0 1 185:36 15

3. Włochy 4 2 1 1 98:78 12

4. Namibia 3 0 0 3 34:175 0

5. Kanada 3 0 0 3 14:177 0

Grupa C

Anglia - Francja 0:0

1. Anglia 4 3 1 0 119:20 17

2. Francja 4 3 1 0 79:51 15

3. Argentyna 4 2 0 2 106:91 11

4. Tonga 3 0 0 3 36:86 1

5. USA 3 0 0 3 33:125 0