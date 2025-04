Sensacyjna wpadka Aleksandry Mirosław. Rozczarowanie w Wujiang, zabrakło 0,01 sekundy

Czas sportowej "laby" się zakończył - Aleksandra Mirosław w piątek rozpoczęła zmagania w Pucharze Świata. W kwalifikacjach do sobotnich zawodów w Wujiang Polka zajęła czwarte miejsce , a awans do finałów udało się wywalczyć także brązowej medalistce z Paryża - Natalii Kałuckiej, która była szósta. Z rywalizacji odpadły niestety Patrycja Chudziak (18) i Anna Brożek (22).

Pewne zwycięstwa w Wujiang. Dwie Polki w ćwierćfinałach

Aleksandra Mirosław do rywalizacji przystąpiła w parze z Chinką Xinyue Shi. Bez najmniejszego problemu wygrała bieg i awansowała do ćwierćfinału z czasem 6.62, choć rywalka już na starcie pogrzebała swoje szanse. Reprezentantka Chin popełniła błąd na tyle duży, że nie była w stanie już nawiązać rywalizacji z mistrzynią olimpijską we wspinaczce na czas.