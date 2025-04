Mistrzyni olimpijska położyła temu kres. Dokonała coming outu

Trzy złote, dwa srebrne i dwa brązowe medale olimpijskie - to dorobek czeskiej panczenistki, Martiny Sablikovej. Była ona również wielokrotną mistrzynią świata i Europy w wieloboju, a co także ciekawe, zdobyła kilkukrotnie mistrzostwo Czech w rowerowej jeździe na czas.

Martina Sablikova dokonała coming outu

Martina Sablikova chciała dokonać coming outu na własnych zasadach

"Wiecie, że zawsze dbałam o prywatność w sprawach osobistych i to się nie zmieni, bo naprawdę jest to dla mnie istotne. Ale ostatnio poczułam, że niektórzy ludzie próbują mówić w moim imieniu i stało się to trochę za dużo. Więc oto to, prosto ode mnie: Niky Zdrahalova i ja jesteśmy parą. Jest moją opoką, jesteśmy szczęśliwe i dzielimy piękne życie razem od ponad 12 lat. Rozprzestrzeniajcie miłość!" - napisała w mediach społecznościowych panczenistka.