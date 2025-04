Wielka zmiana w życiu polskiej medalistki z Paryża. "Wiem, że ludzie oczekują takich wyznań"

W chińskim Wuijang odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas. Niestety żadnej z Polek nie udało się awansować do półfinału.

Do Azji w ogóle nie poleciała Aleksandra Kałucka. Brązowa medalistka olimpijska z Paryża w tym czasie była w Edynburgu i stamtąd śledziła zmagania w Pucharze Świata, a szczególnie swojej siostry bliźniaczki Natalii.

Sesja na studiach w Szkocji zatrzymała Aleksandrę Kałucką

Edynburg to od września ubiegłego roku miejsce pobytu naszej znakomitej zawodniczki. W tym mieście się zakochała dwa lata temu i tam postanowiła dalej studiować matematykę na jednym z najlepszych na świecie uniwersytetów.

- Nie mogłam wystąpić w pierwszych zawodach Pucharu Świata, bo właśnie zaczynam sesję na studiach. Nie było szansy, by to przesunąć, stąd taka decyzja. Po igrzyskach olimpijskich stwierdziłam, że robię sobie nieco luźniejszy sezon i skupiam się na nauce, ale też odpoczynku. Ten odpoczynek trochę mi nie idzie - śmiała się Kałucka w rozmowie z Interia Sport.

- Proszę się też o mnie martwić, bo ze zdrowiem jest wszystko w porządku i normalnie trenuję, ale po prostu później zacznę starty - dodała.

Polska medalistka z Paryża znowu zmieniła trenera. "Nie będę pracowała z osobą, która mnie nie szanuje"

Ciekawostką jest fakt, że Kałucka ma już trzeciego trenera w ciągu niespełna roku. Tuż przed igrzyskami tarnowianka zdecydowała się zrezygnować ze współpracy z Tomaszem Mazurem. Zastąpił go w trybie awaryjnym Piotr Maruszewski doskonale znany ze współpracy z lekkoatletami. Sama zawodniczka nie chciała mówić o powodach ani o tym, kiedy dokładnie to nastąpiło. Niewiele w Paryżu na ten temat mówił też sam Maruszewski. Reklama

Teraz i on nie jest już szkoleniowcem Aleksandry Kałuckiej. Jej trenerem jest od grudnia Aleksander Huszczo, który nadal pracuje też z Olgą Kosek, odnoszącą sukcesy we wspinaczce lodowej.



- Jestem w sportowym programie i w sumie mam sześć osób, które są ze mną blisko związane. To są trenerzy, psychologowie, dietetycy. Mam do dyspozycji cały sztab ludzi. W Szkocji trenuję sama, ale często przyjeżdżam do Polski na treningi. Najwięcej czasu spędzam jednak chyba ostatnio w samolocie - przyznała Kałucka.

Zapytana o to, skąd decyzja o zmianie trenera, odparła:

Jestem na takim poziomie sportowym, że nie będę pracowała z osobą, która mnie nie szanuje albo ma inne podejście do życia niż do sportu. Do trzech razy sztuka. Teraz jestem naprawdę bardzo zadowolona. Nigdy nie pracowało mi się tak dobrze z żadnym trenerem. Nie chcę zdradzać zbyt wielu szczegółów poprzednich rozstań, choć wiem, że ludzie oczekują takich wyznań. Po prostu nie dogadaliśmy się, jak to ludzie w pracy. I tyle.

Razem z tym szkoleniowcem trenuje też Natalia Kałucka. Inaczej być nie mogło, bo siostry - jak to mówią często - idą w dwupaku. Nowego trenera szukała Ola.

- Najpierw daliśmy sobie miesiąc próbny. Wszystko wyglądało całkiem dobrze, więc zdecydowałyśmy się kontynuować współpracę. Za nami udane zgrupowanie w Reunion. Jestem zadowolona, bo dostałam nowy bodziec, który pozwoli mi się rozwinąć - powiedziała Ola Kałucka.

Najsilniejsza w karierze. Zdradziła, kiedy chce wrócić do rywalizacji

Już widać efekty, bo pobiła rekordy życiowe w podciąganiu i wyciskaniu.

Jestem najsilniejsza w swojej karierze. Teraz trzeba to jeszcze przerzucić na ścianę. To nastąpi prędzej, czy później. W związku z tym, że odpuszczam początek sezonu, to jeszcze szlifuję formę na ścianie. Będzie na pewno szybko ~ przyznała.

Kałucka jeszcze nie wie, kiedy wróci do gry. Na ten moment chciałby wystąpić w zawodach PŚ w Denver (31 maja - 1 czerwca), a jak nie, to na pewno zobaczymy ją w czasie PŚ w Krakowie (5-6 lipca).



- Na pewno nie będę się zmuszać. Jak nie będę czuła, że to już ten czas, to nie wystąpię. Powoli jednak zaczynam tęsknić - mówiła Olak Kałucka, która w listopadzie już będąc w roztrenowaniu, wystąpiła w Arabii Saudyjskiej. To był jej jedyny - jak do tej pory - start od czasu igrzysk.



Matematyka to jej konik. Ma już pewne plany

Na razie dla niej najważniejsze są studia. Przed igrzyskami obroniła licencjat w Polsce, a teraz intensywnie się kształci na uniwersytecie w Edynburgu. Matematyka to jej konik.

- I chciałabym, żebym tak nauczyciele myśleli - śmiała się, dodając: - Ale tak na poważnie, to bardzo rozwijam się w tym kierunku. Widzę wielką różnicę po tych kilku miesiącach nauki w Edynburgu.

Z matematyką Kałucka chce związać przyszłość.

- Jedną z moich wad jest to, że jestem bardzo ambitna. We wszystkim, co robię, chciałbym być najlepsza. Dlatego za każdym razem mierzę wysoko. Chcę zatem - poza sportem - rozwijać się też naukowo. W tym roku kończę magisterkę, ale na razie nie będę zdradzała swoich dalszych planów - powiedziała. Reklama

