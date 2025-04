W życiu Pawła Rabczewskiego doszło do wielu zawirowań. Prócz Dody ma jeszcze dwoje dzieci z przelotnych romansów - córkę Paulinę i syna Grzegorza. Jego żona, Wanda, wybaczyła mu wszystkie zdrady i, jak się okazało, chwaliła go za jego postawę wobec nieślubnych potomków. "Wybaczyłam już 15 lat temu, kiedy dowiedziałam się o tej zdradzie. A poza tym to naprawdę prywatna sprawa. Ale o dziecku nie miałam pojęcia, ani mąż nie miał. Dopiero gdy po 14 latach ta pani rozwiodła się i zrobiła test DNA, dowiedzieliśmy się, że mój mąż ma nieślubną córkę. Ale mąż nie walczył, nie zaprzeczał, wywiązywał się ze swoich obowiązków, płacił alimenty. To nie byłoby w jego stylu, żeby negować coś, czego sam był sprawcą" - mówiła Wanda Rabczewska w rozmowie z "Vivą!". Wybaczyć musiała mu również córka, która po latach ma doskonały kontakt z ojcem.

Reklama