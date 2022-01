MŚ w darta: Szkot wrócił na tron!

Na ten mecz czekali wszyscy. W poniedziałek, 3 stycznia kibice darta na całym świecie mieli poznać nowego mistrza świata. Do decydującej rywalizacji przystąpili Peter Wright (rozstawiony z numerem 2) i Michael Smith (rozstawiony z numerem 9).



Wright to niewątpliwie większe nazwisko. Przede wszystkim to mistrz z 2020 roku. Szkot tego turnieju nie zaczął rewelacyjnie, ale z każdym kolejnym meczem się rozkręcał, a w półfinałowym starciu z Garym Andersonem dał już prawdziwy koncert. Smith nie stał jednak na straconej pozycji. On mistrzostwa wprawdzie nie ma (w 2019 roku przegrał w finale). Anglik od początku turnieju prezentuje się jednak fenomenalnie. To on zamknął drogę Gerwynowi Price'owi do obrony tytułu.

Reklama

Fatalny początek, a potem wielki poziom

Nic dziwnego, że kibice oczekiwali prawdziwego spektaklu. Wymieniało się rekordy, jakie zawodnicy mogą pobić. Pierwszy leg tylko rozbudził apetyty. Smith dwa razy trafił 180 punktów - najwyższe możliwe podejście, a i tak przegrał. Drugi leg przyniósł natomiast zapaść. Obaj zawodnicy całkowicie zaczęli się na podwójnej lotce. Fatalną serie pudeł przerwał w końcu Wright, który po chwili objął prowadzenie w setach.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Projekt Warszawa – Cerrad Enea Czarni Radom. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W drugiej odsłonie darterzy się rozkręcili. Do dobrej gry wracał Smith, ale brakowało mu końcówek. Przez to zamiast remisu w meczu Wright dwoma zejściami powyżej stu punktów nieoczekiwanie wyszarpał drugą odsłonę na swoje konto. Później do głosu doszedł 31-latek, który pokusił się o finisz ponad 160-punktowy. To go nakręciło, rzucał on wiele "maksów", co pomogło mu doprowadzić do wyrównania.



Michael Smith miał przez chwilę prowadzenie

Na kolejną przerwę z prowadzeniem schodził 51-latek, który wygrał piątego seta. Po powrocie do tarczy Szkot trochę się rozregulował, co wykorzystał przeciwnik, wygrywając dwie partie z rzędu i wychodząc na prowadzenie w spotkaniu.



Od tego momentu trochę jakość pojedynku spadła. Emocje wróciły, gdy Wright na własne życzenie przegrał dziewiątą odsłonę meczu, w piątym legu nie wykorzystując dogodnej okazji. Anglik szedł za ciosem i szybko objął prowadzenie 2:0 w kolejnym secie. Nagle jednak Smith przestał trafiać podwójne, dlatego zamiast powiększenia przewagi nad rywalem, znów był remis.



Wydawało się, że w ostatnim fragmencie spotkania dojdzie do najbardziej wyrównanej walki. W końcówce wyszły jednak różnice między panami. Wright czuł, że to jego moment, podczas gdy Smith całkowicie się rozregulował. Wynik zatem nie mógł być inny. To Szkot zdołał doprowadzić do lotek meczowych, wykorzystując pierwszą z nich. Oprócz miana mistrza świata, 51-latek wzbogacił się o 500 tysięcy funtów. Anglik otrzymał natomiast nagrodę w wysokości 200 tysięcy funtów.

Peter Wright - Michael Smith 7:5