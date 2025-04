Miliony poszły w błoto. To koniec, żenujący Falubaz znów zawiódł

Wstyd, żenada, kompromitacja - to tylko niektóre określenia opisujące początek sezonu w wykonaniu Stelmet Falubazu Zielona Góra. Po okresie transferowym fani Falubazu mieli chrapkę na medal. Teraz muszą się modlić o odzyskanie formy na fazę play-down, bo o pierwszej czwórce Falubaz może zapomnieć. Miliony wydane na transfery poszły w błoto. W Zielonej Górze muszą wywrócić warsztat do góry nogami i liczyć na cud w dalszej fazie sezonu. Największym zmartwieniem zielonogórskiego klubu jest Leon Madsen, który miał być gwiazdą największego formatu, a przez jego testowanie fabrycznych silników GM-a bez tuningu mógłby być co najwyżej drugą linią przeciętnego klubu. Duńczyk nie załapał się nawet na start w wyścigu nominowanym. Bayersystem GKM Grudziądz to z kolei drużyna, która może sprawić psikusa faworytom ligi.