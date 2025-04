Dramat polskiego mistrza. Musi sprzedać dom, by ratować życie córki

W ostatnich latach Marszałkowi z pewnością trudno było skupić się tylko i wyłącznie na karierze sportowej. Trzy lata temu został on ojcem, a krótko po narodzinach okazało się, że jego córka Malwina jest poważnie chora. Cierpi ona na zespół Retta , a więc neurologiczny zaburzenie rozwoju. Motorowodniak i jego małżonka zdecydowali się na leczenie za granicą. To, choć przynosi efekty, jest jednak bardzo kosztowne.

Bartłomiej Marszałek wystawił dom na sprzedaż. Zrobi wszystko, by ratować chorą córkę

"Zainteresowanie zbiórką nieco spadło, a my zostaliśmy z problemem. Tygodniowa kuracja syropem, zatrzymująca postęp choroby, kosztuje 50 tysięcy złotych. Do tego dochodzi koszt suplementów, fizjoterapii i lotów do USA co trzy tygodnie. Pieniądze ze zbiórek przeznaczam tylko na leczenie, a wszystko inne pokrywam z prywatnych pieniędzy. Terapię genową otrzymamy najwcześniej za rok, więc potrzebujemy przez ten czas dodatkowych trzech milionów dolarów. Obecnie nie mamy takich pieniędzy" - wyjawił sportowiec.