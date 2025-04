Walkower z Sabalenką został usprawiedliwiony. Mistrzyni sprowadzona na ziemię

Zaledwie półtora tygodnia temu w Stuttgarcie Anastazja Potapowa przełamywała pewną traumę. Do turnieju dostała się w ostatniej chwili, nie musiała grać w kwalifikacjach - po wycofaniu się kilku zawodniczek. Dla niej były to pierwsze starcia na mączce od ubiegłorocznego Roland Garros. A wszyscy kibice tenisa w Polsce zapewne pamiętają, jak tamten turniej zakończył się dla Rosjanki. Porażką 0:6, 0:6 z Igą Świątek, w zaledwie 40 minut. Jej 10 zdobytych punktów w dwóch setach, do tego w starciu o ćwierćfinał, przejdzie zapewne do historii tego sportu. Reklama

W Stuttgarcie 24-letnia zawodniczka po 163 minutach wali uporała się z Clarą Tauson, by dzień później poinformować, że nie przystąpi do starcia o ćwierćfinał z Aryną Sabalenką. "Ostatnie kilka dni były bardzo ciężkie i niestety odnowiła się stara kontuzja" - napisała wtedy w mediach społecznościowych i zaznaczyła, że chciałaby zdrowa przystąpić do rywalizacji w stolicy Hiszpanii. Za to Sabalenka turniej zaczęła... w sobotę, od ćwierćfinału.

Zupełnie inaczej wyglądała za to sytuacja Qinwen Zheng. Chinka miała poprzedni rok przełomowy, jej ostatnie spotkania w 2024 roku na mączce były historyczne, bo mówimy tu o olimpijskiej rywalizacji w stolicy Francji. Zdobyła złoty medal dla swojego kraju, pokonała w półfinale Igę Świątek, a w finale Donnę Vekić. Teraz zaś wróciła do Europy po blisko dziewięciu miesiącach, choć przetarcie na kortach ziemnych już zaliczyła, doszła do ćwierćfinału na zielonej glinie w Charleston.

WTA 1000 Madryt. Qinwen Zheng - Anastazja Potapowa w meczu o trzecią rundę. Pierwsza zawodniczka z TOP 10 rankingu przegrała mecz w stolicy Hiszpanii

Według wyliczeń bukmacherów, ale i sztucznej inteligencji, faworytką tego meczu była Qinwen Zheng. Chinka początkowo spisywała się fatalnie, popełniała całą masę banalnych błędów, ale już w trzecim gemie trochę opanowała sytuację. Obie nie kombinowały, uderzały bardzo mocno, Rosjanka szukała forhendu. Na początku obie się po raz przełamały, później jednak dość pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe.

Qinwen Zheng w Madrycie / Irina R Hipolito/DPPI via AFP / AFP

I w końcówce pierwszej partii doszło do kilku zaskakujących sytuacji. Najpierw na 5:3 Potapowa przełamała Zheng, wygrała gema do zera. Zacisnęła pięść, cieszyła się z tego sukcesu, który przybliżał ją do prowadzenia w meczu. I za moment sama oddała kilka punktów, zrobiło się już tylko 5:4, znów serwowała mistrzyni olimpijska. To często było jej atutem, w niektórych spotkaniach potrafiła posyłać po kilkanaście asów, a teraz - ponownie straciła podanie. I przegrała seta - 4:6.

Tyle że w drugiej partii nic nie zapowiadało szybkiego zakończenia tego spotkania. Chinka prowadziła 3:1, później 4:2, raczej nie czułą większego zagrożenia. Ograniczyła liczbę błędów własnych, bo w pierwszym secie miała ich aż 14. I nagle cała jej konstrukcja gry się posypała, Potapowa wciąż napierała, przestała się mylić. Wygrała cztery gemy z rzędu, zarazem i całe spotkanie - 6:4, 6:4. 30 niewymuszonych błędów Chinki zrobiło jednak swoje, Rosjanka miała tylko nieco ponad połowę tej liczby. Reklama

W trzeciej rundzie Potapowa zagra z Sofią Kenin.

Qinwen Zheng / AFP

Anastazja Potapowa / AFP