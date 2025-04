Szymon Marciniak z propozycją z Hiszpanii. Polak poproszony o sędziowanie w El Clasico

25 kwietnia 2025 roku na stałe przejdzie do historii hiszpańskiej piłki. Tego dnia odbyła się konferencja prasowa, która wstrząsnęła cały systemem sędziowskim, a przynajmniej wydaje się, że takie będą właśnie jej skutki. Mowa o spotkaniu arbitrów El Clasico w finale Pucharu Króla z dziennikarzami na kilkadziesiąt godzin przed pierwszym gwizdkiem. Zwykle to tylko formalność. Tym razem było jednak inaczej. Wybuchł prawdziwy skandal, który rozpętał sędzia oddelegowany do VAR-u.

- Niedawno mieliśmy spotkanie i podkreślamy nasze zjednoczenie. To zjednoczenie przekłada się na poparcie dla naszego prezesa Mediny Cantalejo i jego zespołu. Musimy zabezpieczyć nasz kolektyw. Co do pytania, niech nikt nie wątpi, że zaczniemy podejmować poważniejsze działania niż te podejmowane dotychczas. Dużo poważniejsze niż dotychczas. Nie będziemy dalej pozwalać na to, co się dzieje. Pewnie niedługo otrzymacie wiadomości na temat tego, co nadejdzie. Nie miejcie wątpliwości, że stworzymy historię, bo nie da się dłużej wytrzymywać tego, co wytrzymujemy - powiedział oburzony Pablo Gonzalez Fuertes.