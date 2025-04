Szalona kanonada w Ekstraklasie. Dziewięć goli i dwie czerwone kartki

Na finiszu rozgrywek oba zespoły mają przed sobą zgoła odmienne cele do zrealizowania . Na dwóch frontach Pogoń Szczecin walczy o prawo gry w europejskich pucharach. Ekipę z Niepołomic interesuje już tylko uniknięcie degradacji.

Puszcza miała z "Portowcami" rachunki do wyrównania. W tym sezonie przegrywała z nimi wcześniej dwukrotnie. Najpierw w rundzie jesiennej 1:2 w starciu o ligowe punkty, a przed trzema tygodniami 0:3 u siebie w półfinale Pucharu Polski .

Spektakularna wymiana ciosów. Porażająca siła ognia Koulourisa, ustrzelił czteropak

Tym razem również zapowiadało się na łatwe zwycięstwo szczecinian. Prowadzenie objęli już w piątej minucie. W polu karnym gospodarzy piłkę na klatkę piersiową przyjął Efthymis Koulouris , uderzył z półwoleja nie do obrony i zrobiło się 0:1 .

Goście próbowali pójść za ciosem, ale długo nie udawało im się ponownie zaskoczyć rywala. W 39. wpakowali futbolówkę do bramki, tyle że... do własnej . Niefortunną interwencją popisał się Leonardo Borges .

Remis nie utrzymał się jednak do przerwy . W końcówce pierwszej połowy strzał głową Fredrika Ulvestada odbił wprawdzie Kewin Komar , ale wobec dobitki Koulourisa był już bezradny. Arbiter sprawdzał jeszcze tę sytuację na monitorze VAR. Nie było jednak mowy o ofsajdzie.

To było jednak za mało, by zniechęcić do gry piłkarzy Pogoni. W 60. minucie kontaktową bramkę z rzutu karnego zdobył Koulouris, kompletując w ten sposób hat-tricka.