Co za emocje. Cios za cios w meczu Wisły Kraków

Krakowianie też chcieli zdominować gospodarzy i ruszyli od pierwszego gwizdka, a do ataków prowadził ich oczywiście Angel Rodado. Hiszpan miał niezłą sytuację, a następnie wypracował okazję Frederico Duarte, ale w obu przypadkach górą była bramkarz Termaliki.

Goście mieli problemy z zatrzymanie ofensywy wiślaków, ale hamulec ręczny brutalnie zaciągnął... Patryk Letkiewicz, bramkarz krakowian. Goście spokojnie budowali akcję od tyłu, gdy Letkiewicz źle podał do Marko Poletanovicia, zza pleców Serba wyskoczył Maciej Ambrosiewicz i bez problemu skierował piłkę do siatki. To trzeci poważny błąd Letkiewicza w ostatnich spotkaniach i bramkarz Wisły znów musiał liczyć, że koledzy zamaskują jego pomyłkę.